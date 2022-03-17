Japonya, Rusya'yı "en çok kayırılan ülke" statüsünden çıkaracak - Son Dakika
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Japonya, Rusya'yı "en çok kayırılan ülke" statüsünden çıkaracak

17.03.2022 08:17
Japonya, Rusya'yı "en çok kayırılan ülke" statüsünden çıkaracak

Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'yı "en çok kayırılan ülke" statüsünden çıkaracağını ve ilave yaptırımlar uygulamayı planladığını bildirdi.

Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'yı "en çok kayırılan ülke" statüsünden çıkaracağını ve ilave yaptırımlar uygulamayı planladığını bildirdi.

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin, Rusya'nın "en çok kayırılan ülke" statüsünü kaldıracağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı "insanlık dışı" olarak niteleyen Kişida, "Özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlere dayalı uluslararası düzeni mi istiyoruz ? Yoksa gücün hukukuna dayalı ve statükonun değiştirilmesine müsamaha göstereni mi ?" diye sordu.

Moskova yönetiminin, bu süre zarfında ülkesine karşı uyguladığı yaptırımlara değinen Kişida, "Enerji ve gıda ürünleri ithalatçısı olarak, ekonomiye etkileri endişe verici ancak Rusya'nın tehditlerine teslim olmayacağız ve barış için Ukrayna halkıyla birlikteliğimizi göstereceğiz" diye konuştu.

Yeni yaptırımların uygulanmasında, enerji güvenliğinin "kilit nokta" olduğuna dikkati çeken Japon Başbakan, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik Pekin yönetimine "sorumlu tutum takınması" çağrısı da yaptı.

En çok kayırılan ülke ilkesi

Söz konusu ilke, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üye ülkelerin ticari partnerleri arasında ayrım yapmamasını zorunlu kılıyor. Bir başka deyişle, bir üye ülke, herhangi bir ülkeye tanıdığı elverişli bir rejimi koşulsuz olarak tüm üye ülkelere uygulamak zorunda bulunuyor.

Bu ilkenin çeşitli istisnaları bulunurken, bunlar, gümrük birlikleri, serbest ticaret anlaşmaları gibi bölgesel ticaret anlaşmaları ve genelleştirilmiş tercihler sistemi gibi gelişme yolundaki ülkeler lehine düşük gümrük vergisi alınması veya gümrük vergisinin alınmaması gibi ayrımcı nitelikteki uygulamalar ile anlaşmanın öngördüğü anti-damping ve telafi edici vergiler gibi bazı diğer uygulamaları içeriyor.

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Japonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, Rusya'yı 'en çok kayırılan ülke' statüsünden çıkaracak - Son Dakika


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