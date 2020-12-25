Japonya, Ryugu asteroidinden getirilen örneklerin fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika

Japonya, Ryugu asteroidinden getirilen örneklerin fotoğraflarını paylaştı

25.12.2020 12:13
Japonya, Ryugu asteroidinden getirilen örneklerin fotoğraflarını paylaştı, System.String[]

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uzay aracı Hayabusa 2 tarafından dünyaya getirilen asteroit numunelerin fotoğraflarını paylaştı.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uzay aracı Hayabusa 2 tarafından dünyaya getirilen asteroit numunelerin fotoğraflarını paylaştı.

JAXA, yürüttüğü uzay görevinde uzay aracı Hayabusa 2, yaklaşık bir yıl önce Dünya'dan yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıkta olan asteroid Ryugu'dan yüzey altı örnekleri almak için görevlendirilmişti. 5 Aralık'ta Avustralya'ya inen asteroit örneklerinin fotoğrafları JAXA tarafından paylaşıldı. Getirilen numunelerin kaya kadar sert ve çapının yaklaşık 1 santimetre olduğu belirtildi.

UZAY TARİHİNDE BİR İLK

Uzay tarihinde bir ilki gerçekleştiren Japon bilim insanları, güneş sistemindeki en eski nesnelerden biri olan Ryugu'dan yer altı örneklerini elde etti. Bilim insanları, bu örnekleri inceleyerek güneş sisteminin nasıl geliştiği hakkında bilgi elde edecek. Japon dilinde Ryugu, Japon halk masalında deniz dibinde bir kalenin adı olan "Ejderha Sarayı" anlamına geliyor.


Japonya, Ryugu asteroidinden getirilen örneklerin fotoğraflarını paylaştı
Japonya, Ryugu asteroidinden getirilen örneklerin fotoğraflarını paylaştı
Japonya, Ryugu asteroidinden getirilen örneklerin fotoğraflarını paylaştı
Japonya, Ryugu asteroidinden getirilen örneklerin fotoğraflarını paylaştı
Japonya, Ryugu asteroidinden getirilen örneklerin fotoğraflarını paylaştı
Japonya, Ryugu asteroidinden getirilen örneklerin fotoğraflarını paylaştı

araştırma, Havacılık, Japonya, Uzay, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Japonya, Ryugu asteroidinden getirilen örneklerin fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika Dünya


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