Son Dakika Haberleri: Japonya Sağlık Bakanı: Kadınların işe topuklu ayakkabıyla gitmeleri 'uygun' ve 'gerekli'
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Japonya Sağlık Bakanı: Kadınların işe topuklu ayakkabıyla gitmeleri 'uygun' ve 'gerekli'

1 saat önce

Japonya'da bazı işverenlerin kadınlara yüksek topuklu ayakkabı giymeyi zorunlu hale getirmesine karşı çıkan kadınların başlattığı imza kampanyasıyla ilgili konuşan Japonya Sağlık ve Çalışma Bakanı Takumi Nemoto, kadınların topuklu ayakkabı giymelerinin 'uygun' ve 'gerekli' olduğunu söyledi.

Japonya Sağlık Bakanı: Kadınların işe topuklu ayakkabıyla gitmeleri 'uygun' ve 'gerekli', System.String[]
Japonya'da bazı işverenlerin kadınlara yüksek topuklu ayakkabı giymeyi zorunlu hale getirmesine karşı çıkan kadınların başlattığı imza kampanyasıyla ilgili konuşan Japonya Sağlık ve Çalışma Bakanı Takumi Nemoto, kadınların topuklu ayakkabı giymelerinin 'uygun' ve 'gerekli' olduğunu söyledi.

Topuklu ayakkabı giyme zorunluluğuna karşı çıkan kadınlar "KuToo" adlı sosyal medya kampanyası başlatmış ve kampanyaya 20 binden fazla kişi destek vermişti. Kampanyaya imza atanların listesi pazartesi günü sağlık bakanlığına teslim edilmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:08 
Japonya, Dünya
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