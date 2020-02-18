Japonya Sağlık Bakanı Kato'dan karantina gemisi açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya Sağlık Bakanı Kato'dan karantina gemisi açıklaması - Son Dakika

Japonya Sağlık Bakanı Kato'dan karantina gemisi açıklaması

6 saat önce

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, korona virüsü nedeniyle karantina altında bulunan gemideki yolcuların, son testlerde negatif çıkmaları halinde yarından itibaren gemiyi terk edebileceklerini söyledi.

Japonya Sağlık Bakanı Kato'dan karantina gemisi açıklaması, System.String[]

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, korona virüsü nedeniyle karantina altında bulunan gemideki yolcuların, son testlerde negatif çıkmaları halinde yarından itibaren gemiyi terk edebileceklerini söyledi.


Dünyanın konuştuğu Japonya'daki karantina gemisi ile ilgili günlerdir beklenen haber, Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato'dan geldi. Kato bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, dün itibariyle içinde yaklaşık 2 bin 300 yolcunun kaldığı geminin, son testlerin negatif çıkması halinde yarından itibaren boşaltılabileceğini söyledi. Pazartesi günü itibarıyla tüm yolculardan test için boğaz sürüntüsü örneği alındığını kaydeden Kato, laboratuvar test sonuçlarının çarşamba günü hazır olacağını söyledi. Gemideki herkesin hızlı bir şekilde evine dönmeyi umduğunu belirten Kato, bakanlık olarak sürecin sorunsuz tamamlanması için yolculara gereken yardımı yapacaklarını ifade etti. Kato, negatif sonuç veren ve sağlık problemi belirtisi göstermeyen yolcuların gemiyi terk etmesinin yarından itibaren yaklaşık üç gün süreceğini de sözlerine ekledi.


Beklenen gün geldi


Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya'da karantina altına alınan Diamond Princess adlı gemide ilk olarak 3 bin 700 yolcu ve mürettebat bulunduğu açıklanmış, gemide şimdiye dek enfekte olan 454 kişinin gemiden tahliye edilerek tedavi altına alındığı bildirilmişti. Dün ABD'nin 324 vatandaşını tahliye etmesiyle, gemide yaklaşık 2 bin 300 yolcu ve mürettebat kalmıştı. 19 Şubat'ta sona ereceği açıklanan karantinanın uzatılabileceğine dair söylentiler Japonya ve dünya kamuoyunu meşgul etmişti. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:19 Kaynak: İHA
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