Japonya, Sakhalin-1'de devamlılığı hissedarlarına danışacak

Japonya'da hükümet, Rusya'nın doğusundaki Sakhalin-1 petrol ve gaz projesine yönelik adımlarını, mevcut ortaklarıyla müzakere edecek.

Japonya'da hükümet, Rusya'nın doğusundaki Sakhalin-1 petrol ve gaz projesine yönelik adımlarını, mevcut ortaklarıyla müzakere edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Sakhalin-1 projesinde yeni işletmeci firma kurulmasına yönelik kararnameyi imzalamasının yankıları sürüyor. Kararname sonrası Rus yönetimi, yeni işletmeci firma kanalıyla, projenin yabancı hissedarlarına mevcut paylarını sürdürebilme pozisyonlarını soracak. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi, hükümet ile Itochu ve Marubeni firmalarının kısmen finanse ettiği projeye yönelik konuştu. Kararnamenin detaylı şartları ve prosedürlerini teyit edeceklerini belirten Nişimura, "Japonya'nın ham petrol ithalatının çeşitlendirilmesi göz önüne alındığında oldukça önemli bir proje." dedi. Sakhalin-1 projesinin, Orta Doğu dışında kilit enerji kaynaklarından olduğunu kaydeden Nişimura, projeye devam edilmesi konusunda, mevcut hissedarlara danışarak nihai kararı vereceklerini söyledi.

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