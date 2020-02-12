Japonya salgına karşı ülkeye giriş yasağının kapsamını genişletiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya salgına karşı ülkeye giriş yasağının kapsamını genişletiyor - Son Dakika

Japonya salgına karşı ülkeye giriş yasağının kapsamını genişletiyor

13 dakika önce

Japonya'da hükümet, korona virüsü salgınını önlemek için Çin'in Hubei eyaletinden gelen kişilere uygulanan giriş yasağının kapsamını genişletiyor.

Japonya salgına karşı ülkeye giriş yasağının kapsamını genişletiyor, System.String[]

Japonya'da hükümet, korona virüsü salgınını önlemek için Çin'in Hubei eyaletinden gelen kişilere uygulanan giriş yasağının kapsamını genişletiyor.


Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da da yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle salgının başladığı eyaletteki şehirlerden gelen yabancılara ülkeye giriş yasağı uygulayan Japonya, yasağın kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. An itibariyle, Japonya'ya varış tarihinden önceki 14 gün içerisinde Çin'in Hubei eyaletine seyahat etmiş olan ve Hubei yerel hükümeti tarafından verilen pasaporta sahip yabancı uyruklulara istisnai durumlar olmadığı sürece ülkeye giriş izni vermeyen Japonya, söz konusu seyahat yasağını Çin'in Zhejiang eyaletinden gelenleri de kapsayacak şekilde genişletecek. Hükümet tarafından korona virüsü ile mücadele için kurulan görev gücünün bugünkü toplantısında gündeme gelen kararın, yarından itibaren uygulanmaya başlanması bekleniyor.


Amaç virüsün yayılmasını önlemek


Japonya'nın ülkeye giriş sınırlaması getireceği Çin'in Zhejiang eyaletinin nüfusu yaklaşık 57 milyon olarak biliniyor. Bölgede korona virüsünden enfekte olmuş insan sayısının ise dün itibariyle bini geçtiği ifade ediliyor. Japon hükümetinin, Zhejiang halkı arasında Japonya'nın çok popüler bir turistik destinasyon olması nedeniyle, önlem olarak kısıtlama kararı aldığı belirtiliyor.


Vaka sayısı artıyor


Japonya'da karantina altına alınan gemideki vakalarla birlikte artış gösteren korona virüsü son olarak Wuhan'dan tahliye edilen 2 Japon vatandaşında görülmüş, gemide bugün tespit edilen 40 yeni vaka ile ülke genelindeki vaka sayısı 204'e yükselmişti. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
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