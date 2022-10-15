İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Kaynak: AA

Mustafa Varank, Japonya, Ekonomi, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya Sanayi Bakanı Yasutoşi'den tartışmalı tapınağa ziyaret - Son Dakika

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