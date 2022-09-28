Japon hükümeti, ABD üsleriyle dolu Okinawa'da yeniden seçilen Vali Tamaki ile anlaşamıyor - Son Dakika
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Japon hükümeti, ABD üsleriyle dolu Okinawa'da yeniden seçilen Vali Tamaki ile anlaşamıyor

28.09.2022 15:38
Japon hükümeti, ABD üsleriyle dolu Okinawa'da yeniden seçilen Vali Tamaki ile anlaşamıyor

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, ABD üsleriyle dolu Okinawa'nın Valisi Tamaki Denny ile askeri üssün taşınması planında anlaşamadı.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, ABD üsleriyle dolu Okinawa'nın Valisi Tamaki Denny ile askeri üssün taşınması planında anlaşamadı.

Ülkenin Okinawa eyaletinde 11 Eylül'deki valilik seçimlerinde güven tazeleyen bağımsız Tamaki, merkezi hükümetin ABD askeri üssünün taşınması planında taviz vermiyor.

Ağustostaki kabine değişikliği sonrası Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, ülkenin en güneyindeki ada eyaletini ilk ziyaretinde, bu ay yeniden seçilen Vali Tamaki ile görüştü.

Görüşmede Hamada, Başbakan Kişida Fumio hükümetinin, Futenma Hava Üssü'nün Ginowan'dan Nago'ya taşınmasına yönelik halihazırdaki planı uygulayacağını söyledi.

Taşınma planını, Japonya-ABD güvenlik ittifakının caydırıcılığının korunması için "tek çözüm" olarak niteleyen Hamada, bunun adadaki askeri üs yükünü de hafifleteceğini savundu.

Vali ise merkezi hükümetin söz konusu plandan vazgeçmesini ve Okinawa halkıyla diyalog halinde bir çözüm aranmasını talep etti.

Plan

Tokyo- Washington'un 1996'daki anlaşmasına göre üssün, yoğun nüfuslu Ginowan'dan, adanın daha az nüfuslu bölgesi Nago ilçesindeki Henoko kıyısına taşınması planlanıyor.

Kişida liderliğinde iktidar, taşınma planının Japonya-ABD ittifakının bölgesel caydırıcılık kapasitelerini koruyacağını ve bölge halkına yönelik tehditlere karşı tek çare olduğunu savunuyor.

Eyalette 2019'da yapılan referandumda oy kullananların yüzde 70'inden fazlası taşınma planına karşı çıkmıştı. Referandumun, merkezi hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.

Ada

Japonya yüzölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelinde ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin en güneybatısında yer alan adaya, füze denemelerini artıran Kuzey Kore ile bölgede askeri faaliyetlerini artıran Çin'e karşı stratejik önem atfediliyor.

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Kaynak: AA

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