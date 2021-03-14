Japonya Savunma Bakanı Kishi'den Çin'e sahil güvenlik yasası tepki - Son Dakika

Japonya Savunma Bakanı Kishi'den Çin'e sahil güvenlik yasası tepki

14.03.2021 09:05
Japonya Savunma Bakanı Kishi'den Çin'e sahil güvenlik yasası tepki, System.String[]

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Çin'in sahil güvenlik güçlerine silah kullanma yetkisi veren yasasının uluslararası hukuka aykırı hükümler içerdiği için tartışmalı olduğunu söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Çin'in sahil güvenlik güçlerine silah kullanma yetkisi veren yasasının uluslararası hukuka aykırı hükümler içerdiği için tartışmalı olduğunu söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Çin sahil güvenliğine yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren yasayla ilgili endişelerini dile getirdi. Kanada merkezli bir düşünce kuruluşunun düzenlediği video konferansa katılan Kishi, Pekin'in tartışmalara konu olan söz konusu yasasının belirsizlikler içerdiğine dikkat çekti. Sahil güvenlik güçlerine verilen silah kullanma yetkisine ilişkin Kishi, emrin uygulanacağı alanların ve yetkinin sınırlarının net bir şekilde belirlenmediğini ifade etti. Uluslararası hukuka aykırı hükümler içerdiği için yasanın tartışmalı olduğunu kaydeden Kishi, Çin'in Doğu ve Güney Çin denizlerinde gerilimi artıracak girişimlerinin kabul edilemez olduğunu yineledi. Kishi, Japonya'nın aynı değerleri paylaştığı Kanada ile ilişkileri geliştirmek ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunu sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Gerilimi artırdı

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni kanun, Çin sahil güvenliğine yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi vermiş, yasa Japonya kontrolünde bulunan ancak Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Senkaku Adaları'nda gerilimi artırabileceği endişesi ile Tokyo'nun tepkisine neden olmuştu. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Japonya, Silah, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya Savunma Bakanı Kishi'den Çin'e sahil güvenlik yasası tepki - Son Dakika


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