Japonya Savunma Bakanı Kişi ile ABD'li Korgeneral Rupp'dan ikili güvenlik ittifakını güçlendirme vurgusu - Son Dakika

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile ABD'nin Japonya'daki Kuvvetlerinin Komutanı Korgeneral Ricky Rupp, ikili güvenlik ittifakının güçlendirmesinde anlaştı.

Japonya Savunma Bakanlığında Korgeneral Ricky Rupp ile görüşen Bakan Kişi ikili ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Çin'in bölgedeki faaliyetlerini görüşen ikili, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile ABD ordusu arasındaki savunma iş birliğini artırılmasında mutabakat vardı.

ABD ile güvenlik ittifakını güçlendireceklerini belirten Kişi görüşmede, geçen ay Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki saldırıda hayatını kaybeden ABD askerlerinin ailelerine de başsağlığı diledi.

Yeni görevine 27 Ağustos'ta başlayan Rupp, daha önce aynı görevde bulunmuş ABD'li komutanlarla tesis edilen ikili dayanışma ve güvenin korunacağını belirtti.

Kyodo ajansı Rupp'un, Japonya'da konuşlanan yaklaşık 54 bin ABD askerin sorumluluğunda bulunduğunu, bu görevini bakanlık ile iş birliği halinde sürdüreceğini bildirdi.