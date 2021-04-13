Japonya Savunma Bakanı Kişi ile USPACOM Amirali Davidson'dan güvenlik iş birliği vurgusu - Son Dakika

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile ABD İndo-Pasifik Komutanlığından (USPACOM) Amiral Philip Davidson, Çin donanmasının bölgedeki tehditkar faaliyetlerine karşı ikili güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Kyodo ajansının haberine göre, Savunma Bakanı Kişi, USPACOM'dan Amiral Philip Davidson'u kabulünde, ABD-Japonya güvenlik ittifakının güçlendirilmesinin önemini görüştü.

Kabulde, Doğu Çin ve Güney Çin denizlerinde Çin donanmasının tehditkar faaliyetleri, Tayvan Boğazının istikrarı ve Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin oluşturduğu tehdidi konuları ele alındı.

Amiral Davidson, ikili ittifakın Pasifik bölgesi güvenliğinin "köşe taşı" olduğunu söyledi. Bakan Kişi de Japonya-ABD savunma iş birliğinin büyük ölçüde derinleştiğini kaydetti.

Taraflar kabulde, ABD ile Japonya ordularının ortak tatbikatlar vasıtasıyla caydırıcılık ve müdahale kapasitelerinin artırılmasında ve "Serbest ve Açık İndo-Pasifik" hedefinin hayata geçirilmesinde anlaştı.