Japonya Savunma Bakanı Kono'dan ABD üslerindeki Covid-19 vak'alarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Japonya Savunma Bakanı Kono'dan ABD üslerindeki Covid-19 vak'alarına ilişkin açıklama

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ülkede konuşlu ABD askerlerinin Covid-19 salgını karşısında aldığı önleyici tedbirler konusunda bazı sorunlar saptadıklarını söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ülkede konuşlu ABD askerlerinin Covid-19 salgını karşısında aldığı önleyici tedbirler konusunda bazı sorunlar saptadıklarını söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı

Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki ABD üslerinde Covid-19 vak'alarında geçtiğimiz günlerde artış yaşanmasının ardından Japonya Savunma Bakanı Taro Kono konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Dün gazetecilere yaptığı açıklamada Kono, üslerdeki önleyici tedbirlerin yeterliliği konusundaki tartışmalara atıfta bulunarak, "Birtakım sorunlar saptadık" ifadelerini kullandı. Son enfeksiyonlar sonrası Japon yetkililerin ABD askeri yetkililerinden bilgi talep etmesinin ardından sorunların farkedildiğini belirten Kono, sorunların ne olduğuna ilişkin detay vermekten kaçındı. Söz konusu sorunların sadece Okinawa'daki üsleri değil, Japonya'daki ABD üslerinin genelini işaret ettiğini ifade eden Kono, "Durumu Japonya'daki ABD askerleriyle birlikte daha sıkı bir şekilde ele almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

OTEL İNCELENİYOR

Kono'nun hakkında detay vermediği sorunlardan birinin adaya yeni gelen askeri personelin kendini tedbir amaçlı 14 günlük karantinaya aldığı bir otel ile ilgili olduğu belirtilirken, Japon yetkililerin otelde inceleme yaptığı öğrenildi. Yerel basın ise otelde yeterli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı konusunda endişeleri gündeme taşıdı.

YENİ COVİD-19 VAK'ALARI DOĞRULANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Okinawa'daki ABD askeri üslerinde 61 Covid-19 vak'asının doğrulandığı açıklanmış, vak'aların 38'inin Futenma Hava Üssü ve 23'ünün Camp Hansen Deniz Üssü'nde tespit edildiği belirtilmişti. Son olarak Pazartesi Futenma Hava İstasyonu'ndaki yeni vak'alar hakkında bölge valiliğine bilgi verildiğini açıklayan yerel otoriteler, 32 vak'anın daha kayda geçtiğini duyurmuştu.

VALİ KAYGISINI DİLE GETİRMİŞTİ

Adadaki ABD üslerine karşıt tutumu ile bilinen Okinawa Valisi Denny Tamaki ise geçen hafta yaptığı açıklamada bölge halkının enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yönelik yoğun çabaları karşısında ABD ordusu ile bağlantılı birçok vak'anın kısa sürede görülmesinin hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtmişti. Tamaki, Okinawa'daki askeri personelin aldığı önleyici tedbirlerin etkinliği konusunda şüphelerinin olduğunu dile getirmişti.

Ayrıca askeri personelin 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü kutlamaları nedeniyle plajları ve gece kulüplerini ziyaret etmek üzere üslerden ayrıldığına dair iddialar bölge halkı arasında endişeye neden olmuş, Tamaki'de söz konusu iddiaların vaka sayısındaki artışta rol oynayabileceği ihtimaline dikkat çekmişti.

"PERSONEL İZOLE EDİLDİ"

ABD askeri yetkilileri ise, Okinawa'daki tüm enfekte olmuş personelin izole edildiğini belirterek üslerin karantina altına alındığını açıklamıştı. İddialara konu olan karantina otelinde herhangi bir enfeksiyon veya olağan dışı durum bulunmadığını açıklayan yetkililer, tesiste kalan personelin iki haftalık karantina boyunca dışarı çıkmasına izin verilmediğini belirtmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya Savunma Bakanı Kono'dan ABD üslerindeki Covid-19 vak'alarına ilişkin açıklama - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:32 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 15:25 Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:19 Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:58 Dortmund, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Andre Schürrle ile yollarını ayırdı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:50 Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir 14:19 Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar 12:38 Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 12:09 Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım
16:32
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
16:11
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
15:25
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
15:19
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
Dortmund, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Andre Schürrle ile yollarını ayırdı
14:58
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
14:50
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
14:19
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
14:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 16:40:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya Savunma Bakanı Kono'dan ABD üslerindeki Covid-19 vak'alarına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]