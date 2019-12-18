Japonya Savunma Bakanı Kono'dan Çin'e ziyaret - Son Dakika

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono'nun Çin'i ziyaret ederek, ülkeye askeri faaliyetlerinde daha fazla şeffaflık çağrısı yapması bekleniyor.

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, 2 gün sürecek Çin ziyaretine bugün başlıyor. 10 yılın ardından Çin'i ziyaret eden ilk Japon savunma bakanı olacak olan Kono, mevkidaşı Wei Fenghe ile görüşecek. Temaslarında, Çin'in artan savunma harcamaları, yeni savaş uçakları ve geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni uçak gemisi gibi konularda uluslararası topluma yeterli açıklamada bulunulmadığı yönündeki endişelerini aktarmayı planlayan Kono'nun, Pekin'de bir askeri birliği de ziyaret etmesi bekleniyor. Kono'nun Çin ziyaretinin iki ülke arasında karşılıklı güvenin tesis edilmesi adına diyaloğu teşvik edeceği umuluyor.

ARDINDAN ABE GİDECEK

Kono'nun Çin ziyareti Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin bu ayın sonunda Çin ve Güney Kore liderlerinin de katılımıyla yapılacak üçlü zirve için ülkeye gerçekleştireceği ziyaretin hemen öncesinde geldi. Kono'nun ardından, Başbakan Abe'nin 23-25 Aralık tarihleri arasında Çin'e gitmesi bekleniyor.

(İHA)