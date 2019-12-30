Japonya Savunma Bakanı Kono'dan Umman'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya Savunma Bakanı Kono'dan Umman'a ziyaret - Son Dakika

Japonya Savunma Bakanı Kono'dan Umman'a ziyaret

6 saat önce

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ülkesinin denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme kararı hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Umman'a gitti.

Japonya Savunma Bakanı Kono'dan Umman'a ziyaret, System.String[]

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ülkesinin denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme kararı hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Umman'a gitti.


Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ülkesi Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme planının detaylarını muhataplarıyla görüşmek üzere Umman'a gitti. Dün, Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Saud Al Busaidi ile bir araya gelen Kono'nun görüşmede, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bir gemisinin malzeme sağlamak üzere Umman'daki bir limanı kullanma planı hakkında mevkidaşına bilgi verdiği öğrenildi.


Japonya'nın Orta Doğu'ya SDF uçakları ile bir devriye gemisi gönderme kararı konusunda Umman'ın anlayışını beklediğini dile getiren Kono'nun, söz konusu askeri görevin Umman Körfezi ve Arap Denizi'nin kuzey bölgesinde konuşlandırılacağı bilgisini de mevkidaşı Busaidi ile paylaştığı kaydedildi.


Hükümetten plana onay


Japonya'da hükümet, denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme planını geçtiğimiz cuma onaylamış, iki P3C tipi devriye uçağı ile bir savaş gemisinin Umman Körfezi, Arap Denizi'nin kuzey kesimi ve Aden Körfezi'ndeki kıyı ülkelerinin sularında konuşlandırılacağı açıklanmıştı. - TOKYO

Orta Doğu, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kanal İstanbul açıklaması: Birileri çatlasa da patlasa da yapılacak
Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:02 Üniversiteliler köy okulundaki öğrencileri sevindirdi - Son Dakika
16:02 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını sürüyor - Son Dakika
16:02 Tunus'ta olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı - Son Dakika
16:02 Kırklareli Valisi Osman Bilgin "sağlık, huzur, mutluluk" temennisinde bulundu - Son Dakika
16:02 Genç Taekwondocular müsabakaya damga vurdu - Son Dakika
16:00 Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:02:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya Savunma Bakanı Kono'dan Umman'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]