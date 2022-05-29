Japonya, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için Malezya'dan destek bekliyor - Son Dakika
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Japonya, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için Malezya'dan destek bekliyor

29.05.2022 07:48
Japonya, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için Malezya'dan destek bekliyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinde Malezya'dan destek beklediklerini söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinde Malezya'dan destek beklediklerini söyledi.

Kişida ile Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup Tokyo'da bir araya gelerek ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Görüşmede Kişida, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizinde "statükonun tek taraflı değiştirilmesi teşebbüslerine" şiddetle karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

Kişida, konuk mevkidaşına, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinde Malezya'nın desteğini beklediklerini aktardı.

İsmail Sabri Yakup ise iki ülkenin stratejik partnerliğini güçlendirmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Kişida Fumio ve İsmail Sabri Yakup, iki ülke arasındaki karbon emisyonunu düşürecek iş birliği fırsatları, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve Kuzey Kore'nin füze denemelerini de değerlendirdi.

İki lider, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğü ihlallerine karşı çıkılması konusunda fikir birliğine vardı.

2022 yılı, Japonya ile Malezya'nın diplomatik ilişkilerinin başlangıcının 65. yıl dönümü olarak kutlanıyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Malezya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' için Malezya'dan destek bekliyor - Son Dakika


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