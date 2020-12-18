- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı - Son Dakika

- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı

18.12.2020 10:46

- Japonya şiddetli kara teslim oldu Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle başkent Tokyo'nun kuzeyindeki bir otoyolda binlerce araç saatlerce mahsur kaldı.

- Japonya şiddetli kara teslim oldu

Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı

TOKYO - Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle başkent Tokyo'nun kuzeyindeki bir otoyolda binlerce araç saatlerce mahsur kaldı.

Japonya'nın bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı dün ve bugün hayatı olumsuz etkiledi. Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Kanetsu Otoyolu'nda binlerce araç saatlerce mahsur kaldı. Tokyo ve Niigata eyaletlerin birbirine bağlayan işlek otoyoldaki kurtarma çalışmalarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli de destek verdi. Karda mahsur kalan araçların sürücülerine yiyecek, yakıt, battaniye ve portatif tuvalet sağlanırken, Japonya Meteoroloji Ajansı özellikle Japonya Denizi kıyısındaki bölgelerde bu akşam itibariyle etki gösterecek yeni soğuk hava dalgası nedeniyle şiddetli kar yağışı uyarısını yineledi.

Çarşamba günü başlamıştı

Çarşamba gecesi itibariyle Niigata ve Gunma eyaletlerinde etki gösteren şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalmış, dün etkisini artıran karın ardından birçok sürücünün geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldığı kamuoyuna yansımıştı. Sürücüler, farklı rotalara yönlendirilirken, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilmişti.

- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı
- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı
- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı
- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı
- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı
- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı
- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı
- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı
- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı
- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı
- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı
- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı
- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı

Japonya, Ankara, Tokyo, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, Kral Kupası maçında ağları havalandırdı Marko Guduric yeniden Fenerbahçe Beko'da Kavga ettikleri babasını elektrik kablosuyla boğup, kardeşleriyle birlikte mağaraya gömdü Burnunu yaptırmak isterken 2 bacağından oldu! Talihsiz kadın, 1 milyon TL'lik dava ile hakkını arıyor Sokak ortasında pompalıyla eşini öldüren cani kocaya, mahkeme acımadı Bakan Koca'nın işaret ettiği Diyarbakır'da kısıtlamalar meyvesini verdi: Vaka sayıları yüzde 30 düştü 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı
Millet ekmeğinin, Meclis kabak tatlısının derdinde! İlginç diyalog tutanaklara geçti Millet ekmeğinin, Meclis kabak tatlısının derdinde! İlginç diyalog tutanaklara geçti         
10:50
Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı         
10:41
Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı         
10:07
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil         
09:20
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor         
08:33
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı         
07:34
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 11:13:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei