Japonya sınırları yabancı turiste 2 yıl sonra yeniden açıldı - Son Dakika
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Japonya sınırları yabancı turiste 2 yıl sonra yeniden açıldı

10.06.2022 07:27
Japonya sınırları yabancı turiste 2 yıl sonra yeniden açıldı

Japon hükümeti, yabancı turistlere Kovid-19 salgını nedeniyle kapattığı sınır kapılarını yaklaşık 2 yıl sonra yeniden açtı.

Japon hükümeti, yabancı turistlere Kovid-19 salgını nedeniyle kapattığı sınır kapılarını yaklaşık 2 yıl sonra yeniden açtı.

Japonya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki yıldan fazla süredir yabancı turistlere karşı uyguladığı sınır önlemlerini kaldırdığını duyurdu.

Hükümetin kararı doğrultusunda Japonya Turizm Ajansı (JTA) yeni dönem turist kabul yönergesini duyurdu.

Yönerge kapsamında yeni dönemde ülkeler "pozitif vaka seyrine göre" 3 bölümde kategorize edilecek.

Çıkış ülkeleri, düşük riskli kabul edilen "mavi renk" grubunda olduğu sürece yolcularda karantina ve girişte Kovid-19 test şartı aranmayacak.

Bu grupta halihazırda ABD, İngiltere, Çin, Güney Kore dahil 98 ülke bölge yer alıyor.

Maske ve sağlık sigortası şartı

"Sarı renk" grubu çıkışlı yolcularda ise Kovid-19'a karşı 3 doz aşı şartı aranacak. Aşılarını vurulanlar karantina ve testten muaf olacak.

Aşılandığını belgeleyemeyenler ile yüksek riskli kabul edilen "kırmızı grup" ülkeleri çıkışlı yolcular karantinaya ve Kovid-19 testine tabi tutulacak.

Belirli turistik noktaları "paket turlar" halinde ziyaret edebilecek gruplar arasında vaka saptanması halinde, yerel idarelerin salgına müdahale kapasiteleri ölçülecek.

Yabancı turistlerden, seyahatleri boyunca maske takmaları ve özel sağlık sigortası yaptırmaları talep edilecek.

Öte yandan popüler turizm noktalarından kuzeydeki Hokkaido ve güneydeki Okinawa iniş ve kalkışlı uluslararası uçuşlar yeniden başlayacak.

Hükümet ay başında ülkeye günlük yolcu giriş kapasitesini 20 bine yükseltmişti.

Ülkeyi 2019'da 32 milyon yabancı turist ziyaret etmişti.

JTA, Kovid-19 salgınının yol açtığı sosyo-ekonomik şartlar sonrası 2021'de 245 bin 900 yabancı turistin ülkeye geldiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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