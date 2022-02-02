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Japonya siyasetinin "şahin görüşlüsü" eski bakan İşihara hayatını kaybetti - Son Dakika

Japonya siyasetinin "şahin görüşlüsü" eski bakan İşihara hayatını kaybetti

02.02.2022 08:12
Japonya siyasetinin "şahin görüşlüsü" eski bakan İşihara hayatını kaybetti

Japonya siyasetinde temsil ettiği "şahin görüşleriyle" tanınan eski bakan, vali ve yazar İşihara Şintaro öldü.

Japonya siyasetinde temsil ettiği "şahin görüşleriyle" tanınan eski bakan, vali ve yazar İşihara Şintaro öldü.

İşihara'nın eski milletvekili oğlu İşihara Nobuteru, 89 yaşındaki babasının pankreas kanseri sonrası hayatını kaybettiğini duyurdu. Eski bakan, vali ve yazar İşihara ülkesinde "şahin görüşleriyle" tanınıyordu.

Eylül 1932'de Kobe doğan ve Tokyo'daki Hitotsubashi Üniversitesinde öğrenim gören İşihara, 22 yaşında yazdığı "Taiyo no Kisestsu" (Güneşin Mevsimi) eseriyle ulusal prestijli Akutagawa Ödülü'nü 1956'da kazandı.

Yomiuri Shimbun gazetesini temsilen 1966-67'de takip ettiği Vietnam Savaşı sonrası elde ettiği ün ile 35 yaşında siyasete atılan İşihara, Danışman Meclisine seçildi.

İşihara, o dönem Sony Corp. Başkanı Morita Akio ile kaleme aldığı ve "ikili güvenlik anlaşmasına" meydan okuduğu, 1989'da yayımlanan "Hayır Diyebilen Japonya" eseriyle dikkatleri üzerine çekti.

Kitapta öne sürdüğü, "Japonya'nın kendisini koruyabileceğini ABD'ye anlatması ve (ABD-Japonya) ikili güvenlik anlaşmasını iptal etmeyi düşünmesi gerektiği" tezleriyle uluslararası tartışmaya neden oldu.

Tokyo Valiliği görevini 1999-2012 arasında üstlenen İşihara, Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkaku Adalarının büyük kısmının satın alınmasını teklif etmişti. Teklif sonrası Japonya-Çin ilişkilerinde diplomatik anlaşmazlık ortaya çıkmış, Japon hükümeti insansız 3 adayı satın alarak, anlaşmazlığı gidermişti.

Valiliği döneminde teklif verdiği 2016 Olimpiyatlarının Rio de Janeiro'ya kaptırılması sonrası İşihara, yeniden teklif verdiği 2020 Olimpiyatlarının kazanılmasında rol oynamıştı.

Yaklaşık 45 yıl süren siyasi hayatının çoğunu iktidardaki Liberal Demokrat Partide (LDP) geçiren İşihara, "ABD tarafından hazırlanan ulusal anayasasını, Japonya'nın yeniden yazmasının gerekliliklerini" savunmuştu.

Çevre Ajansı Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yürüten İşihara, 8. milletvekilliği döneminde ani kararla istifa etmişti. İşihara'nın ailesi "Japonya'nın Kennedy'leri" olarak da tanınıyor. İki oğlu milletvekili ve bakanlık yapan İşihara'nın diğer iki oğlu ise aktör ve ressam.

Kaleme aldığı "Tensai" (Dahi) ile 1960-80'ler dönemlerinde Japonya'nın en etkili siyasi figürlerinden kabul edilen "Kaku-san" (eski Başbakan Tanaka Kakuei) hayatını yazdığı monolog biyografisi de kayıtlara geçmişti.

Japonya'nın eski başbakanı Abe Şinzo, İşihara için "(İkinci Dünya Savaşı) Savaş sonrası oluşan önyargılı fikirlere meydan okuyan bir politikacıydı" ifadesini kullandı.

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Milletvekili, Japonya, Tokyo, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya siyasetinin 'şahin görüşlüsü' eski bakan İşihara hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya siyasetinin "şahin görüşlüsü" eski bakan İşihara hayatını kaybetti - Son Dakika
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