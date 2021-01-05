Japonya'da Büyük Sumo Şampiyonu "Yokozuna" unvanı sahibi Hakuho Şoo'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Japonya Sumo Federasyonunun açıklamasına göre, koku kaybı yaşayan Sumo Başpehlivanı Hakuho'nun girdiği PCR testi pozitif sonuçlandı.
Şimdiye kadar 44 şampiyonluğu bulunan Moğol asıllı 35 yaşındaki "Yokozuna" Hakuho, elit sumo güreşçileri arasında Kovid-19'a yakalanan ilk güreşçi oldu.
Pazar günü başlayacak ocak ayı turnuvasına katılamayacağı kaydedilen Hakuho'nun eğitim gördüğü Miyagino tesislerindeki diğer güreşçilerin PCR testine gireceği belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Japonya Sumo Başpehlivanı Hakuho Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika Spor