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Japonya tamamen kriptoparaya geçebilir: Merkez Bankası 'Dijital Yen'i değerlendiriyor
15 dakika önce
Japon Merkez Bankası (JMB) son birkaç yıldır dijital paraya geçme olasılığını değerlendiriyor. Bunun için 'merkez banka kriptoparası' (MBK) üzerinde çalışmalar yapıldı.
Japon Merkez Bankası (JMB) son birkaç yıldır dijital paraya geçme olasılığını değerlendiriyor. Bunun için 'merkez banka kriptoparası' (MBK) üzerinde çalışmalar yapıldı.
22 Ocak'ta JMB beş ayrı merkez bankası ve Uluslararası İskan Bankası (BIS) ile potansiyel bir MBK için işbirliğine gidileceği açıklamasını yaptı. Bu açıklama ile birlikte dünya piyasalarında 'Dijital Yen' beklentisi yükseldi. Eğer bu gerçekleşirse Japonya kendi merkez bankası ile tamamen dijital paraya geçen ilk ülke olabilir.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:39
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