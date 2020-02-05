Japonya tamamen kriptoparaya geçebilir: Merkez Bankası 'Dijital Yen'i değerlendiriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya tamamen kriptoparaya geçebilir: Merkez Bankası 'Dijital Yen'i değerlendiriyor - Son Dakika Dünya

Japonya tamamen kriptoparaya geçebilir: Merkez Bankası 'Dijital Yen'i değerlendiriyor

15 dakika önce

Japon Merkez Bankası (JMB) son birkaç yıldır dijital paraya geçme olasılığını değerlendiriyor. Bunun için 'merkez banka kriptoparası' (MBK) üzerinde çalışmalar yapıldı.

Japonya tamamen kriptoparaya geçebilir: Merkez Bankası 'Dijital Yen'i değerlendiriyor, System.String[]

Japon Merkez Bankası (JMB) son birkaç yıldır dijital paraya geçme olasılığını değerlendiriyor. Bunun için 'merkez banka kriptoparası' (MBK) üzerinde çalışmalar yapıldı.


22 Ocak'ta JMB beş ayrı merkez bankası ve Uluslararası İskan Bankası (BIS) ile potansiyel bir MBK için işbirliğine gidileceği açıklamasını yaptı. Bu açıklama ile birlikte dünya piyasalarında 'Dijital Yen' beklentisi yükseldi. Eğer bu gerçekleşirse Japonya kendi merkez bankası ile tamamen dijital paraya geçen ilk ülke olabilir.

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Merkez Bankası, Japonya, Japon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:39 
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