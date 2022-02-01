Japonya "tartışmalı" Sado madenlerinin "UNESCO Dünya Mirası"na alınmasını tavsiye etti - Son Dakika

Japonya hükümeti, Sado Adası maden kompleksinin "UNESCO Dünya Mirası" listesine tavsiye edilmesine resmen karar verdi.

Hükümet, Japonya Kültürel İşler Konseyinin (Bunkaço) Aralık 2021'de listeye aday olarak seçtiği, batıdaki Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısında Niigata eyaleti açıklarındaki Sado Adası'nda bulunan altın ve gümüş madenlerine yönelik resmi kararını verdi.

Başbakan Kişida Fumio kabinesi, adadaki maden kompleksinin, "2023 UNESCO Dünya Mirası" listesine dahil edilmesi amacıyla tavsiye mektubunun uluslararası kuruluşa ulaştırılması kararını kabul etti.

Tavsiyeye yönelik Güney Kore'nin "muhalif pozisyonuna" dikkati çeken Başbakan Kişida, "tavsiyeyi daha fazla ertelemeden bu yıl sunmak" ve konuya ilişkin tartışmaları erkenden başlatmanın "kısa bir yol" olacağını belirtti.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, "Güney Kore ve diğer ülkelerle soğukkanlılıkla ve nezaketle diyalog halinde olacağız ki kültürel varlık olarak kompleksin değeri tanınsın." dedi.

Matsuno, hükümetin, "17. yüzyılın en büyük kaynaklarından biri" olarak bilinen maden kompleksinin tarihi arka planını ilgilendiren müzakereler ile seçim sürecine yönelik, görev gücü oluşturmayı planladığını söyledi.

"Zorla çalıştırılan Koreliler"

Seul hükümeti, Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde, zorla çalıştırılan işçiler ile istismar edilen kadınlar gibi "hassas sorunlar" dolayısıyla, maden kompleksinin tavsiye edilmemesi yönünde Tokyo hükümetine çağrı yapmıştı.

Güney Kore hükümeti, geçen hafta, madenlerin listeye alınmasına yönelik başvuru planlamasını "güçlü şekilde protesto ettiklerini" bildirerek, Japonya'dan "ilgili teşebbüsü durdurmasını" istemişti. Açıklamada, söz konusu madenlerde "İkinci Dünya Savaşı'nda, Korelilerin acımasız şartlar altında çalışmaya zorlandıkları" kaydedilmişti.

Açıklama sonrası Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ise "Güney Kore'nin kendine has düşüncelerini kabul edemeyeceklerini" ve Japonya'nın kanaatlerinin, Seul Büyükelçiliği vasıtasıyla Güney Kore hükümetine aktarıldığını bildirmişti.

UNESCO rafa kaldırabilir

Seçim sürecinin takvime göre yürümesi halinde, eylül sonrası kompleksi inceleyecek UNESCO danışman heyeti, kararını Mayıs 2023'te açıklayacak. Akabinde UNESCO Dünya Mirası Komitesi söz konusu kararı 2023'ün yaz aylarında mütalaa edecek.

Komşu ülkenin muhalif pozisyonu göz önüne alındığında UNESCO'nun, 400 yıllık maden kompleksinin adaylık inceleme sürecini rafa kaldırarak, Tokyo-Seul arası müzakere çağrısı yapmasının kuvvetle muhtemel olduğu kaydediliyor.