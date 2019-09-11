Son Dakika Haberleri: Japonya, tayfunun yaralarını sarmaya çalışıyor
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Japonya, tayfunun yaralarını sarmaya çalışıyor

58 dakika önce

Faxai Tayfunu'nun vurduğu Japonya'da 450 bini aşkın hanenin halen elektriksiz kaldığı bildirildi.

Japonya, tayfunun yaralarını sarmaya çalışıyor, System.String[]

Faxai Tayfunu'nun vurduğu Japonya'da 450 bini aşkın hanenin halen elektriksiz kaldığı bildirildi. Elektrik kesintisi, 2 kişinin hayatını kaybeymesine mal oldu.


Pazartesi günü Faxai Tayfunu'nun etkisinde kalan ve halen tayfunun yaralarını sarmaya çalışan Japonya'da, tayfun kaynaklı elektrik kesintilerinin çarşamba sabahı itibariyle Tokyo yakınındaki bazı bölgelerde devam ettiği açıklandı. Elektrik sağlayıcısı TEPCO'dan yapılan açıklamada, Chiba eyaletinde 448 bin, Kanagawa eyaletinde ise 6 bin ev ve iş yerine enerji sağlama çalışmalarının çarşamba günü itibariyle devam ettiği bildirildi. Salı gecesi itibariyle elektriksiz hane sayısının 120 bine düşürülmesine dair hedefin hatırlatıldığı açıklamada, devam eden olumsuz hava koşullarının ve gece saatlerindeki çalışma şartlarının onarım çalışmalarını yavaşlattığı kaydedildi.


Elektrik kesintisi can aldı


Elektrik kesintilerinin devam ettiği Chiba eyaletinde 93 yaşında kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın ile 65 yaşındaki bir erkeğin yaşadıkları evlerde hayatını kaybettikleri öğrenildi. Polis, elektriksiz evlerde yaşanan ölümlerin nedeninin sıcak çarpması olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. - TOKYO

Japonya, Tokyo, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:24 Kaynak: İHA
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