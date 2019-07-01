Son Dakika Haberleri: Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti
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Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile bir araya geldi.

Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisinde ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberal Demokrat Parti Sekreteri Toshihiro Nikai tarafından verilen öğle yemeğine katıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:21 Kaynak: İHA
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