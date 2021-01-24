Japonya Tıp Federasyonu Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19 vaka patlamasından endişe ediyor - Son Dakika

Japonya Tıp Federasyonu Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19 vaka patlamasından endişe ediyor

24.01.2021 00:11
Japonya Tıp Federasyonu Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19 vaka patlamasından endişe ediyor, System.String[]

Japonya Tıp Federasyonu (JMA) Başkanı Nakagawa Toşio, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarında, muhtemel bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "vaka patlaması" yaşanması halinde sağlık kurumlarının hasta kabul edemeyeceğini söyledi.

Japonya Tıp Federasyonu (JMA) Başkanı Nakagawa Toşio, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarında, muhtemel bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "vaka patlaması" yaşanması halinde sağlık kurumlarının hasta kabul edemeyeceğini söyledi.

Nakagawa, düzenlediği basın toplantısında yıl sonu ve yılbaşı tatilinde oluşan insan hareketliliğinin kısa sürede vaka sayılarını yükselttiğini anımsatarak benzer şekilde temmuzdaki turnuva esnasında çok sayıda sporcu, turist ve yetkilinin Tokyo metropolüne akın edeceğine dikkati çekti.

Ülke geneli sağlık hizmetlerinin halihazırda Kovid-19 vakaları sebebiyle ağır yük taşıdığını anımsatan Nakagawa, bu durumun Tokyo Olimpiyatlarında muhtemel bir vaka patlaması ortaya çıkarabileceğine dikkati çekerek "aşırı gerilebilecek" sağlık sisteminin çökebileceğini belirtti.

Nakagawa, "Çok sayıda misafir yurt dışından gelecek, sadece sporcu sayısı bile çok fazla. Eğer ki bu seviyede vaka artışı devam ederse, kurtarılabilecek hastalara öncelikle hizmet vermek zorunda kalabiliriz. Tıbbi sistemin çökmesi durumunda ise sağlık kurumları hasta kabul edemeyebilir." dedi.

Kovid-19 aşısının etkisini göstermesini umduğunu dile getirerek aksi takdirde vaka seyrinin daha ciddi boyutlara ulaşacağı endişesini paylaşan Nakagawa, sağlık çalışanlarının mental ve fiziksel olarak aşırı yorgun olduğuna işaret etti. Nakagawa, hasta sayılarını düşürmenin çarelerinin bulunması gerektiğini söyledi.

Nakagawa, turnuvanın bu yaz düzenlenemeyebileceği iddialarına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Japonya, turist, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Japonya Tıp Federasyonu Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19 vaka patlamasından endişe ediyor - Son Dakika Spor


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