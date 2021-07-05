Üye Girişi
Japonya, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'yla dünyaya zorlukların üstesinden gelinebileceğini göstermek istiyor - Son Dakika

Japonya, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'yla dünyaya zorlukların üstesinden gelinebileceğini göstermek istiyor

05.07.2021 11:03
Japonya, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'yla dünyaya zorlukların üstesinden gelinebileceğini göstermek istiyor, System.String[]

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'yla insanlığın birlik, çaba ve dirayetle zorlukların üstesinden gelinebileceğini Japonya'dan dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'yla insanlığın birlik, çaba ve dirayetle zorlukların üstesinden gelinebileceğini Japonya'dan dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

Suzuki, AA muhabirine Kovid-19 salgını önlemleri altında 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Olimpiyatlarda salgın koşulları çerçevesinde alınan sıkı tedbirler kapsamında yurt dışından izleyici gelmesine izin verilmeyeceğini belirten Suzuki, "Japonya içerisinden gelecek seyircilerle ilgili 21 Haziran'da üst düzey yetkililerle yapılan görüşmelerde, tüm müsabakalarda seyirci sayısının üst sınırı 'saha seyirci kapasitesinin en fazla yüzde 50'sine kadar ve 10 bin kişiyi aşmayacak şekilde' belirlendi." dedi.

Suzuki söz konusu tedbirlere ilişkin kararın yarışmalara katılan sporcuların, seyircilerinin tezahürat desteğini alarak en başarılı performanslarını sergilemesi ve mümkün olduğunca daha çok kişi tarafından izlenmeleri arzusuna dayandığını ifade etti.

Olimpiyatlarda aşı zorunluluğu yok

Olimpiyatlarda aşı olmanın zorunlu olmadığını vurgulayan Suzuki, "Öte yandan, mayıs ayında Pfizer ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) arasında, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak olimpik ve paralimpik sporculara ücretsiz aşı sağlanması için bir mutabakat zaptı imzalandı. Halihazırda bütün ülkelerde çok sayıda sporcunun aşılanmaya devam ettiğini duyuyorum. Aşılar, müsabakaları güvenli ve emniyetli biçimde yürütmenin önemli bir yoludur ve Japonya hükümeti olarak biz de elimizden gelen iş birliğini sağlayacağız." diye konuştu.

Suzuki, Japon hükümetinin salgın önlemlerine yönelik Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Tokyo Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de katıldığı Paydaşlar Görev Gücünün (All Partners Task Force) ilgili tıp ve sağlık uzmanlarıyla görüşerek olimpiyatlarda salgına karşı alınacak önlemleri açıkladığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Örneğin, sporcular Japonya'ya uçuşlarından önceki 96 saat içinde iki defa test yaptırmak, Japonya'ya girişte de havaalanında yeniden test yaptırmak, giriş yaptıktan sonra ilk 3 gün konaklama tesisinde karantinada kalmak gibi sıkı şartları sağlamak suretiyle sportif görevlerini yerine getirebileceklerdir. Prensip olarak orada kalış süresi boyunca her gün test yapılacaktır."

Salgına karşı güvenliğin sağlanması öncelik

Suzuki, olimpiyatlar süresince salgına karşı güvenliğin sağlanmasının birinci öncekileri olduğunun, sporcular, olimpiyat yetkilileri ve seyirciler için enfeksiyona karşı sıkı önlemler alındığının ve yarışmalar için hazırlıklar istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizdi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin İngiltere'de düzenlenen G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde olimpiyatların düzenlenmesi konusunda destek topladığını aktaran Suzuki, "Dünya yeni tip koronavirüs adı verilen bu büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalmışken, insanlığın birlik olup çaba ve dirayetle zor durumun üstesinden gelinebileceğini Japonya'dan dünyaya göstermek istiyoruz. Bu olimpiyat oyunlarının, Büyük Doğu Japonya Depremi'nin ardından, tüm ülkelerin desteğini alarak, nasıl yeniden yapılanmayı sağladığımızı tüm dünyaya aktarabileceğimiz bir fırsat olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlarda Türk milli takımını destekleyecek

Suzuki Türkiye milli takımı sporcularının olimpiyatlarda ellerinden gelenin en iyisini başarmak için gayret etmeleri temennisinde bulundu.

Olimpiyatların sporcuların hayatlarında güzel bir anı olarak yer etmesini ve Türk halkını derinden etkileyebilecekleri bir fırsat olmasını içtenlikle dileyen Suzuki "Bu nedenle ben tamamıyla Türkiye milli takımını destekleyeceğim." dedi.

Büyük Doğu Japonya Depremi

Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de "Tohoku" olarak bilinen 9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremin ardından tsunami oluşmuştu. Deprem ve tsunami sonucu bölgede yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin kişi kaybolmuştu.

Japonya, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'yla dünyaya zorlukların üstesinden gelinebileceğini göstermek istiyor
Japonya, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'yla dünyaya zorlukların üstesinden gelinebileceğini göstermek istiyor

Olimpiyat, Japonya, Suzuki, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'yla dünyaya zorlukların üstesinden gelinebileceğini göstermek istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş 11:33 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor 11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı 11:18 Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı
Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek 10:59 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek 10:26 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı 10:04 Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi 09:15 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi 08:21 Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi

Son Dakika Haberleri
11:35 Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı
11:32 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş
11:30 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı
11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor
11:15 Siirt'te intikam operasyonu! Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu
11:08 Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
11:07 Milletvekili Alpay Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabıyla tepki gösterdi
10:58 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek
10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek
10:25 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek
Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı         
11:36
Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı         
11:31
Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı         
11:21
Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor         
11:09
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda         
10:19
Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı         
09:52
AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı         
08:59
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 11:51:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'yla dünyaya zorlukların üstesinden gelinebileceğini göstermek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement