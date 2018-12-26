Son Dakika Haberleri: Japonya: Tüm Ülkeler Serbest ve Adil Ticaret Kurallarına Saygılı Olmalı

Japonya: Tüm Ülkeler Serbest ve Adil Ticaret Kurallarına Saygılı Olmalı

9 dakika önce

– Japonya Bakanlar Kurulu Sekreteri Yoshihide Suga, ülkelerin sadece kendi çıkarlarını düşünmeleri durumunda küresel ticarek kurallarının tehlike altına gireceğine işaret etti ve "Tüm ülkeler serbest ve adil ticaret kurallarına saygılı olmalı" dedi.

Japonya: Tüm Ülkeler Serbest ve Adil Ticaret Kurallarına Saygılı Olmalı, System.String[]
Japonya Bakanlar Kurulu Sekreteri Yoshihide Suga, ülkelerin sadece kendi çıkarlarını düşünmeleri durumunda küresel ticarek kurallarının tehlike altına gireceğine işaret etti ve "Tüm ülkeler serbest ve adil ticaret kurallarına saygılı olmalı" dedi.

Japonya'nın BS11 televizyon kanalında konuşan Suga, hükümetinin serbest ve adil bir küresel ekonomi için yeni düzenlemeler için çalışmak istediğini söyledi.

Ülkesinin ABD ile karşılıklı ticaret müzakerelerindeki duruşunu açıklamaya hazır olduğunu da vurgulayan Suga'nın açıklaması, Beyaz Saray'ın Japonya ile ticaret görüşmelerindeki hedeflerini açıklamasından sonra geldi.

Japonya ABD'nin Çin ile ticaret alanındaki görüşmelerini, kendi yaklaşımı konusunda ipuçları edinebilmek için, yakından izliyor.

Suga, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine işaret ederek, iki tarafa da kendilerini dizginleme çağrısı yaptı ve ticaret gerginliklerinin sürmesi halinde Japonya ekonomisinin de etkilenebileceğini belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:27 Kaynak: DHA

Kabine, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Ekonomi
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