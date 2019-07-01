Son Dakika Haberleri: Japonya -Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nikai'nin verdiği öğle yemeği
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Japonya -Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nikai'nin verdiği öğle yemeği

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları kapsamında, Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai'nin 'Palace Hotel'de verdiği öğle yemeğine de katıldı.

Japonya -Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nikai'nin verdiği öğle yemeği, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları kapsamında, Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai'nin 'Palace Hotel'de verdiği öğle yemeğine de katıldı.
Yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti. 
Fotoğraflı


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:03 Kaynak: DHA
Türkiye, Japonya, Recep Tayyip Erdoğan, Dünya
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