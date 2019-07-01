Japonya -Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nikai'nin verdiği öğle yemeği
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları kapsamında, Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai'nin 'Palace Hotel'de verdiği öğle yemeğine de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:03 Kaynak: DHA
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