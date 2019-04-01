Japonya, Türkiye'yi Listeden Çıkardı
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye
'nin çıkarılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi. Japonya
'da, 1 Nisan
2019 tarihinde yürürlüğe giren yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye çıkarıldı. Dışişlerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bu adımın tarihi ve köklü bağlara sahip olduğumuz Japonya ile aramızdaki dostane ilişkilerin ruhuna uygun olduğunu düşünüyoruz" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:10 Kaynak: İHA
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