Japonya, Ukrayna'dan mülteci kabul edecek - Son Dakika
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Japonya, Ukrayna'dan mülteci kabul edecek

03.03.2022 08:09
Japonya, Ukrayna'dan mülteci kabul edecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ülkesine, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan mülteci kabul etmeyi planladıklarını bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ülkesine, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan mülteci kabul etmeyi planladıklarını bildirdi.

Başbakan Kişida, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin yakın zamanda, Ukrayna'dan mülteci kabul edeceğini, ilk aşamada "Japonya'da akrabası ve tanıdığı olanlara" öncelik tanınacağını söyledi.

Krizin aciliyeti göz önüne alındığında ülkesinin kapılarının "diğer kişilere de açık olacağını" ifade eden Kişida, "Ukrayna halkıyla dayanışma halinde olunduğunu göstermek istediklerini" belirtti.

Rusya'nın savaş açması sonrası "dünyanın kritik bir dönemeçte" olduğunu kaydeden Kişida, "Ukrayna'da durum ciddi ve mültecilerin sayısı gittikçe artıyor" diyerek, bu durumun üstesinden gelinebilmesi için en yakın zamanda hazırlıklarını yapacaklarını dile getirdi.

Kişida, Kovid-19 kaynaklı sınır kapısı önlemlerinin mart başında gevşetilmesi sonrası ülkeye alınan günlük yolcu sayısının 5 bine çıkarıldığına işaret ederek, Ukrayna'dan kabul edilecek mültecilerin, günlük sayının dışında tutulacağını aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, Ukrayna'dan mülteci kabul edecek - Son Dakika


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