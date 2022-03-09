Japonya, Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek ve kasket gönderdi - Son Dakika
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Japonya, Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek ve kasket gönderdi

09.03.2022 12:41
Japonya, Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek ve kasket gönderdi

Japonya'nın, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek ve kasketler gönderdiği bildirildi.

Japonya'nın, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek ve kasketler gönderdiği bildirildi.

Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) ait "KC-767" nakliye uçağı, güneydeki Aiçi eyaletinin Komaki Askeri Hava Üssü'nden Polonya'ya hareket etti.

Ukrayna'nın talebi doğrultusunda hazırlanan nakliyatın, kurşun geçirmez yelek ve kasket, kış kıyafetleri ve acil gıda içerdiği kaydedildi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "ölümcül silah" tedariki planlanmadığını belirterek, Ukrayna'ya yardımın, Japonya için "kritik önemde" olduğunu söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, söz konusu yardımın "Ukrayna halkıyla dayanışmayı" gösterdiğini dile getirdi.

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Ukrayna, Japonya, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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