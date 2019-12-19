Japonya Uluslararası Robot Fuarı: 'Daha dostça bir toplum için' insanlara yardımcı robotlar

Japonya'da Uluslararası Robot Fuarı (iREX) 637 katılımcı ve 6 bin 60 standıyla kapılarını açtı. Bugüne kadarki iREX'lerin en büyüğü olan bu yılki fuar 21 Aralık'a kadar devam edecek.



Uzayda insanları kurtarmaya yardım edecek robotlardan daha iyi masa tenisi oynamayı öğretecek robotlara... Bu yılki iREX'in teması açık: "Daha dostça bir topluma" giden yolda köprü görevi üstlenecek robotlar üretmek.