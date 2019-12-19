Japonya Uluslararası Robot Fuarı: 'Daha dostça bir toplum için' insanlara yardımcı robotlar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya Uluslararası Robot Fuarı: 'Daha dostça bir toplum için' insanlara yardımcı robotlar - Son Dakika Dünya

Japonya Uluslararası Robot Fuarı: 'Daha dostça bir toplum için' insanlara yardımcı robotlar

6 saat önce

Japonya'da Uluslararası Robot Fuarı (iREX) 637 katılımcı ve 6 bin 60 standıyla kapılarını açtı.

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Japonya'da Uluslararası Robot Fuarı (iREX) 637 katılımcı ve 6 bin 60 standıyla kapılarını açtı. Bugüne kadarki iREX'lerin en büyüğü olan bu yılki fuar 21 Aralık'a kadar devam edecek. View on euronews

Japonya Uluslararası Robot Fuarı: 'Daha dostça bir toplum için' insanlara yardımcı robotlar

Japonya, Aralık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:21 
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