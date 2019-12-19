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Japonya Uluslararası Robot Fuarı: 'Daha dostça bir toplum için' insanlara yardımcı robotlar
6 saat önce
Japonya'da Uluslararası Robot Fuarı (iREX) 637 katılımcı ve 6 bin 60 standıyla kapılarını açtı.
Japonya'da Uluslararası Robot Fuarı (iREX) 637 katılımcı ve 6 bin 60 standıyla kapılarını açtı. Bugüne kadarki iREX'lerin en büyüğü olan bu yılki fuar 21 Aralık'a kadar devam edecek. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:21
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