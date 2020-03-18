Japonya ve ABD'den korona virüsüne karşı işbirliği kararı - Son Dakika
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Japonya ve ABD'den korona virüsüne karşı işbirliği kararı

6 saat önce

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, finans piyasalarını ve küresel ekonomiyi korona virüsü salgınının etkilerinden korumak için yakın işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Japonya ve ABD'den korona virüsüne karşı işbirliği kararı, System.String[]

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, finans piyasalarını ve küresel ekonomiyi korona virüsü salgınının etkilerinden korumak için yakın işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.


Japonya Maliye Bakanı Taro Aso ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Küresel korona virüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri ele aldığı öğrenilen ikilinin, salgının finansal piyasalar üzerindeki etkisini takip edeceklerini ve küresel ekonomiyi aşağı yönlü risklerden korumak için tüm gerekli tedbirleri alacaklarını ifade ettikleri belirtildi. Ekonomik gelişmeler hakkında iletişimi sürdürme kararı alan Aso ve Mnuchin'in, finans piyasalarını ve küresel ekonomiyi korona virüsü salgınının etkilerinden korumak için yakın işbirliği yapma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.


G7 ülkelerinin liderleri görüşmüştü


Aso ve Mnuchin arasındaki görüşme, önceki gün Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri arasında yapılan video konferansın hemen ardından geldi. G7 liderleri yaptıkları görüşmenin ardından, mali önlemlerden aşı geliştirme çabalarına kadar, küresel korona virüsü salgınına karşı gereken her şeyin yapılacağını açıklamıştı. - TOKYO

Ankara Sanayi Odası, Steven Mnuchin, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:44 Kaynak: İHA

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