Japonya ve ABD'den savunma sistemi pazarlığı - Son Dakika

Japonya ve ABD'den savunma sistemi pazarlığı

07.10.2020 09:04
Japonya ve ABD'den savunma sistemi pazarlığı, System.String[]

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ve ABD'li mevkidaşı Mark Esper, Tokyo'nun kurulumunu askıya aldığı ABD üretimi Aegis Ashore füze savunma sistemine alternatif bulunması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ve ABD'li mevkidaşı Mark Esper, Tokyo'nun kurulumunu askıya aldığı ABD üretimi Aegis Ashore füze savunma sistemine alternatif bulunması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Kuzey Kore'nin nükleer füze tehdidine karşı Japonya'ya konuşlandırılacağı duyurulan ABD üretimi Aegis Ashore füze sisteminin kurulum sürecinin askıya alınmasının ardından, Japonya ile ABD makamları arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi'nin bugün ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştüğü açıklandı. İkilinin Aegis Ashore füze savunma sistemine alternatif bir sistem üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldığı belirtilirken, Kishi gazetecilere verdiği demeçte Esper'e Tokyo'nun bu yılın sonuna kadar yedek bir planı uygulamaya koymak üzere çabaladığını söyledi.

YENİ ZİRVE SİNYALİ

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'nu (QUAD) oluşturan Japonya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Avustralya ve Hindistan dışişleri bakanlarının Tokyo'da dün gerçekleştirdiği toplantının ardından gelen telefon görüşmesi sonrasında Kishi, Esper'e QUAD olarak bilinen dört büyük Hint-Pasifik demokrasisinin savunma şeflerinin katılacağı benzer bir toplantı gerçekleştirmeye yönelik isteğini dile getirdi. Kishi, "Dört ülkenin savunma alanında da görüş alışverişinde bulunmaları çok anlamlı olur" ifadelerini kullandı.

ASKIYA ALINMIŞTI

Dönemin Japonya Savunma Bakanı Taro Kono 15 Haziran'da yaptığı açıklamada daha önce Kuzey Kore'nin nükleer füze tehdidine karşı ülkeye konuşlandırılacağı duyurulan ABD üretimi Aegis Ashore füze sisteminin kurulum sürecinin askıya alınacağını açıklamış, kararın gerekçesi olarak ise finansal ve teknik zorlukları göstermişti. ABD Hint-Pasifik güvenlik işlerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Vekili David Helvey ise Japon hükümetinin uygun maliyetli bir alternatif belirlemek için programın bazı teknik yönlerini gözden geçirdiğini belirterek görüşmelerin sürdüğünü söylemişti. ABD Füze Savunma Ajansı (MDA) Direktörü John Hill de Tokyo'nun konuya dair atılacak adıma güvenlik konseyi düzeyinde karar vermeye çalıştığını hatırlatarak masada farklı seçenekler olduğunu ifade etmişti.

FARKLI ALTERNATİFLER GÜNDEMDE

Kara tabanlı Aegis Ashore füze savunma sisteminin Akita ve Yamaguchi eyaletlerine kurulmasına yönelik planın iptalinin ardından, Japonya hükümetinin üç farklı deniz tabanlı planı değerlendirdiği kamuoyuna yansımıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya ve ABD'den savunma sistemi pazarlığı

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Tokyo, Füze, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya ve ABD'den savunma sistemi pazarlığı - Son Dakika


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