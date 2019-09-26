Son Dakika Haberleri: Japonya ve ABD'den ticaret anlaşması
Son Dakika Politika Haber

Japonya ve ABD'den ticaret anlaşması

1 saat önce

Japonya ve ABD, üzerinde uzun süredir müzakere edilen ticaret anlaşmasını imzaladı.

Japonya ve ABD'den ticaret anlaşması, System.String[]

Japonya ve ABD, üzerinde uzun süredir müzakere edilen ticaret anlaşmasını imzaladı.


Japonya ve ABD, ikili ticaret konusunda üzerinde uzun süredir müzakere edilen gıda ve tarım ürünlerinin karşılıklı alım ve satımını düzenleyen ticaret anlaşmasını imzaladı.


Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında anlaşmayı imzaladıktan sonra birlikte açıklama yaptı. Japonya Başbakanı Abe, "Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, şüphesiz Japonya'nın ABD'deki yatırımını artırmaya ve ikili ekonomik ilişkileri geliştirmeye yardımcı olacak" ifadelerini kullandı. Abe, anlaşmanın iki ülke için de "kazan-kazan" politikası çerçevesinde gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.


ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşma ile birlikte Japonya'nın uyguladığı vergilerin ABD üretimi et, buğday, peynir, mısır, şarap ve birçok ürün için çok daha düşük olacağını ya da tamamen kaldırılacağını söyledi. Trump, imzalanan anlaşmayı "Amerikan çiftçileri ve üreticileri için büyük bir zafer" olarak niteledi.


Japonya pazarını açacak


Anlaşma şartlarına göre Japonya, pazarını ABD üretimi tarım ve hayvancılık ürünlerine, Pasifik kıyılarında yer alan 12 ülke arasında yapılan Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması kapsamını aşmayacak ölçüde açacak. Japonya, Amerika üretimi sığır etine uygulanan gümrük vergisini şu an uygulanan yüzde 38,5'ten aşağıya indirecek. Vergi anlaşması sonunda bu oran yüzde 9'a düşecek. ABD üretimi domuz eti üzerindeki vergiler de düşürülecek. Ayrıca ABD'nin Japonya'ya ihraç edeceği pirince 70 bin tona kadar vergiden muaf yıllık kota uygulanmayacak. Anlaşmaya göre, her iki taraf da otomobil ve otomobil parçaları ticareti konusundaki müzakerelere devam edecek. - TOKYO

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de yabancı düşmanlığı! New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı
Tartışmalı telefon görüşmesinden sonra Trump ile Zelenskiy buluştu Erdoğan'dan F-35 çıkışı: Halkım soruyor. Ödeme yaptınız, ne oldu? Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:06:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya ve ABD'den ticaret anlaşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]