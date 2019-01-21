Son Dakika Haberleri: Japonya ve ABD Dışişleri Bakanları Şubat'ta Görüşecek

Japonya ve ABD Dışişleri Bakanları Şubat'ta Görüşecek

1 saat önce

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesini görüşmek üzere Şubat ayı ortasında bir araya gelecek.

Japonya ve ABD Dışişleri Bakanları Şubat'ta Görüşecek, System.String[]
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ikinci ABD- Kuzey Kore zirvesini görüşmek üzere Şubat ayı ortasında bir araya gelecek.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi sabahı 20 dakika süren bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Görüşmede Kono'nun, mevkidaşı Pompeo'dan ABD ve Kuzey Kore arasındaki müzakere süreci ile ilgili bilgi aldığı öğrenilirken, ikilinin 2. ABD-Kuzey Kore zirvesini görüşmek üzere Şubat ortasında bir araya gelmeye karar verdiği öğrenildi. Kono ve Pompeo ayrıca, Japonya ve ABD'nin Güney Kore ile yakın işbirliğine devam etmesi konusunda mutabık kaldı. Görüşmede Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının durumunun da konuşulduğu öğrenildi. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:18 Kaynak: İHA

Politika
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