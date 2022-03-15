Japonya ve ABD, Japon Denizinde F-35A jetleriyle ilk ortak tatbikatı düzenledi - Son Dakika
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Japonya ve ABD, Japon Denizinde F-35A jetleriyle ilk ortak tatbikatı düzenledi

15.03.2022 17:09
Japonya ve ABD, Japon Denizinde F-35A jetleriyle ilk ortak tatbikatı düzenledi

Japonya, ABD ile Japon Denizi üzerinde F-35A jetlerinin katıldığı ilk ortak tatbikatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Japonya, ABD ile Japon Denizi üzerinde F-35A jetlerinin katıldığı ilk ortak tatbikatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF), ABD Hava Kuvvetleri (USAF) ile, F35A jetlerinin katıldığı ilk ortak tatbikatı düzenlediğini duyurdu.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, Japon Denizindeki (Doğu Denizi) tatbikata yönelik açıklamada bulundu.

Bakan Kişi, tatbikatı "ASDF'nin kabiliyetleri ve Japonya-ABD ortak müdahale kapasitelerinin geliştirilmesi için dönüm noktası" olarak niteledi.

Havadan havaya muharebe eğitimlerini de kapsayan tatbikata, Japonya ve ABD'den 4'er F35A uçağı katıldı.

Uçaklar, Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssünden kalktı.

Çin, Rusya ve Kuzey Kore tehditleri karşısında ulusal savunma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Japonya, F35A'ları Ocak 2018'de ilk olarak Misawa'ya konuşlandırmıştı.

Japonya, beşinci nesil savaş uçağı olarak tanınan, radardan kaçabilen ve balistik füzeleri saptayabilen donanıma sahip jetlerden, toplamda 150'ye yakın tedarik etmeyi planlıyor.

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Kaynak: AA

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