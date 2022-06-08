Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası askeri tatbikat yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası askeri tatbikat yaptı

08.06.2022 06:32
Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası askeri tatbikat yaptı

Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin hafta sonu yaptığı füze denemeleri sonrası Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) savaş uçaklarıyla tatbikat düzenledi.

Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin hafta sonu yaptığı füze denemeleri sonrası Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) savaş uçaklarıyla tatbikat düzenledi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya ile ABD, Pyongyang'ın hafta sonu kısa menzilli 8 balistik füze fırlatışına cevap niteliğinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikata, Çitose üssünden Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait dört F-15, ve Misawa üssünden ABD Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 katıldı.

Tatbikatın, "Japonya ve ABD'nin her duruma müdahale edebilecek güçlü arzusu" ile "ikili ittifakını güçlendirmek için yakın iş birliğine" dikkat çektiği vurgulandı.

Son askeri tatbikat, ABD ve Japonya'nın son iki haftada düzenlediği ikinci askeri tatbikat olarak kayda geçti.

İki ülke, Kuzey Kore'nin biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denediği 25 Mayıs'ta da benzer bir askeri tatbikat düzenlemişti.

5 Haziran'daki son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

YORUMLAR
500
Neden favori renklerimiz var ve çoğu kişi maviyi tercih ediyor? Neden favori renklerimiz var ve çoğu kişi maviyi tercih ediyor? Japonya, ABD ve Güney Kore savunma bakanları Singapur'da buluşacak Japonya, ABD ve Güney Kore savunma bakanları Singapur'da buluşacak
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası askeri tatbikat yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıta bir zam daha geldi! Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı
00:21 YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh İsveç hükümetine resmen şantaj yaptı
00:19 Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 06:48:42. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası askeri tatbikat yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement