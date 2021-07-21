Japonya ve ABD, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için iş birliğini artıracak - Son Dakika

Japonya ve ABD, Çin'in tehditkar faaliyetlerinin sürdüğü bölgede, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için iş birliğini artıracak.

Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Akiba Takeo'nun, ABD'li mevkidaşı Jake Sullivan ile yaptığı 25 dakikalık telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.

İkili, Çin'in tehditkar faaliyetlerinin sürdüğü bölgede, Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonunun hayata geçirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Çin ve Kuzey Kore sorunlarının ele alındığı görüşmede, Akiba Takeo ile Jake Sullivan, "Kuzey Kore tarafından alıkonulan Japonlar sorunu"nun çözülmesi için iş birliği yapılmasında anlaştı.