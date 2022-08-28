Tunus'ta düzenlenen "8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı" sona erdi

Japonya ve Afrika'dan birçok ülkenin katılımıyla Tunus'ta düzenlenen "8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (TICAD)" sona erdi.

Başkent Tunus'ta dün başlayan TICAD'ın kapanış töreninde, "Afrikalı ve Japon liderler arasında çeşitli alanlarda iş birliği için Tunus Deklarasyonu" kabul edildi.

Konferans, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi dahil 48 ülkeden yetkililerin ve iş insanlarının katılımıyla düzenlendi.

Uluslararası kuruluşların da yer aldığı konferansa Afrika Kalkınma Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletlerden heyetler katıldı.

Cumhurbaşkanı Said, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, "Afrika ve Japonya'yı bir araya getiren stratejik ortaklığın geliştirilmesi için yürütülen samimi çabalardan" övgüyle söz etti.

Afrika ülkelerinin borç sorununa değinen Said, "borçların yeniden planlanması ve alınan borçların yatırım projelerine dönüşmesi" gerektiğini ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi ise Tunus Deklarasyonu'yla birlikte "Afrika'nın kalkınması için gelecek üç yılda kullanılmak üzere 30 milyar dolarlık bir finansmanın onaylandığını" kaydetti.