Japonya ve Avustralya'dan, Pasifik Adaları bölgesinde koordinasyonun artırılması vurgusu - Son Dakika
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Japonya ve Avustralya'dan, Pasifik Adaları bölgesinde koordinasyonun artırılması vurgusu

30.04.2022 06:40
Japonya ve Avustralya'dan, Pasifik Adaları bölgesinde koordinasyonun artırılması vurgusu

Japonya ve Avustralya, Solomon Adaları'nın da yer aldığı Pasifik Adaları bölgesinde koordinasyonun artırılması konusunda anlaştı.

Japonya ve Avustralya, Solomon Adaları'nın da yer aldığı Pasifik Adaları bölgesinde koordinasyonun artırılması konusunda anlaştı.

Japonya ve Avustralya Dışişleri bakanları, Solomon Adaları'nın Çin ile imzaladığı güvenlik iş birliği anlaşmasına yönelik endişelerini bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile telefonda görüşen Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

İki bakan, Pekin-Honiara arasında geçen hafta imzalanan güvenlik iş birliği anlaşmasının "tüm Pasifik bölgesinde sonuçları olacağı" konusunda fikir birliğine vardı.

Ortak tutumu ada hükümetine iletme kararı alan ikili, Solomon Adaları dahil Pasifik Adaları bölgesiyle koordinasyonun geliştirilmesinde mutabık kaldı.

Honiara'nın Pekin ile imzaladığı güvenlik anlaşması, Çin güçlerinin adaya konuşlanabilmesi ve Çin'e ait gemilerin adaya demirleyebilmesine olanak sağlıyor.

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Avustralya'ya göre, Çin'in Solomon Adaları ile anlaşması 'seçimlere müdahale' Avustralya'ya göre, Çin'in Solomon Adaları ile anlaşması 'seçimlere müdahale' ABD müttefikleri ve Çin arasında sıkışan ülke: Solomon Adaları ABD müttefikleri ve Çin arasında sıkışan ülke: Solomon Adaları

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Solomon, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya ve Avustralya'dan, Pasifik Adaları bölgesinde koordinasyonun artırılması vurgusu - Son Dakika


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