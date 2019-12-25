Japonya ve Çin başbakanlarından ikili görüşme - Son Dakika

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in önümüzdeki baharda Japonya'ya yapacağı ziyaret için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.



Dün gerçekleştirilen Çin-Japonya- Güney Kore üçlü zirvesi vesilesiyle Çin'de bulunan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün sabah saatlerinde Çin Başbakanı Li Keqiang ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasında Kasım ayında yapılan son toplantının ardından ilk olan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.



İşbirliği vurgusu



Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gelecek yıl Japonya'ya devlet konuğu olarak yapacağı ziyaret öncesinde iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme fırsatı olarak görülen görüşme öncesinde Li, geçen yıl birbirlerinin ülkelerine yaptıkları ziyaretlerin ikili ilişkileri tekrar yoluna koyduğunu kaydetti. Li, yatırım ve teknolojik yenilik gibi alanlarda Japonya ile işbirliğini güçlendirmek istediğini de sözlerine ekledi.



Amaç ziyareti anlamlı kılmak



Japonya-Çin ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini ifade eden Abe ise baharda Japonya'yı devlet konuğu olarak ziyaret edecek olan Devlet Başkanı Xi'nin ziyaretini anlamlı kılmak için Li ile görüş alışverişinde bulunmak istediğini söyledi. Açıklamaların ardından basına kapalı gerçekleşen görüşmede liderlerin, Xi'nin ziyaretini anlamlı hale getirme için işbirliğini sürdürme noktasında mutabık kaldıkları öğrenildi. İkilinin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması sürecinde izlenecek yol haritası konusunda da fikir alışverişinde bulundukları tahmin edilirken, Abe'nin, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü konusunda Li'den destek istediğine inanılıyor.



Abe'nin, Li ile öğle yemeğinde bir araya geldikten sonra üç günlük Çin ziyaretini sonlandırması bekleniyor. - TOKYO