Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları, ikili ilişkilerle Rusya-Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika
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Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları, ikili ilişkilerle Rusya-Ukrayna krizini görüştü

18.05.2022 19:28
Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları, ikili ilişkilerle Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları, iki ülke ilişkileri ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durumunu görüştü.

Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları, iki ülke ilişkileri ile Rusya- Ukrayna Savaşı'nın durumunu görüştü.

Çevrim içi bir araya gelen Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hayaşi, görüşmede, 2022'nin Japonya-Çin diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümü kapsamında ikili ilişkilerin son durumuna değindi.

Japon Bakan, Tokyo- Pekin arası ilişkilerde iş birliği çağrısı yaparak, "Yakın iş birliği ile yapıcı ve istikrarlı ilişkilerin inşası için çabalamak gerekli." dedi.

Çin'in Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde sürdürdüğü donanma faaliyetlerinden "ciddi endişe duyduklarını" aktaran Hayaşi, Tayvan Boğazı'nın "barış ve istikrarının önemine" dikkati çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Çinli Bakan Vang da Japonya'nın son dönemde Tayvan ve Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren ve endişelere yol açan diğer konularda attığı olumsuz adımların belirginleştiği uyarısında bulunarak, bazı siyasi güçlerin, yersiz yere Çin'e saldırıp itibarını zedeleyerek karşılıklı güveni ve ikili ilişkilerin temelini sarstığını belirtti.

Tarihten ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Çinli Bakan, "Japon tarafı, bugüne dek verdiği taahhütlere uymalı, iki ülke arasındaki karşılıklı güvene bağlı kalmalı ve Çin-Japonya ilişkilerinin altını oymaya çalışan güçlerin zemin kazanmasına engel olmalı." dedi.

Vang, iki ülkenin, diplomatik ilişkilerin normalleştiği son 50 yıldaki kazanımları koruması gerektiğini vurguladı.

Japon Bakan, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelerken Çin tarafının "uluslararası toplumun barış ve istikrarını için sorumlu bir rol üstlenmesi" gerektiğini söyledi.

Çin'in açıklamasında ise Ukrayna konusunda konuşulanlara yer verilmezken, "İki taraf ayrıca ortak kaygıya yol açan bölgesel ve uluslararası sorunları ele aldı ve iletişimi sürdürme konusu mutabakata vardı." denildi.

İki bakan, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasına yönelik "uluslararası toplumun ortak faaliyet yürütmesi" konusunu da görüştü.

Görüşmede Kovid-19 nedeniyle ertelendiği bilinen, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in olası resmi Tokyo ziyaretine yönelik planlamanın son durumunun ele alınmadığı kaydedildi.

Hayaşi ve Vang, en son Kasım 2021'de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

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