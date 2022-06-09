Japonya ve Çin Savunma Bakanları, 3 yıl sonra Singapur'da buluşacak - Son Dakika
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Japonya ve Çin Savunma Bakanları, 3 yıl sonra Singapur'da buluşacak

09.06.2022 07:34
Japonya ve Çin Savunma Bakanları, 3 yıl sonra Singapur'da buluşacak

Japonya ve Çin Savunma Bakanları, Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası Singapur'da bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Japonya ve Çin Savunma Bakanları, Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası Singapur'da bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Singapur'da 10-12 Haziran'da Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) ev sahipliğinde "19. Shangri-La Diyaloğu" zirvesi düzenlenecek.

Japon hükümet kaynaklarına göre Singapur'daki zirvede, Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Çin Savunma Bakanı Vey Fenghe buluşacak.

Görüşmede, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları, Çin'e ait gemilerin Japon kara sularını ihlali, Tayvan Boğazı'ndaki olası istikrarsızlıklar ele alınacak.

Buluşmada, Kuzey Kore'nin bölgenin güvenliğini tehdit eden füze denemeleri ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının Hint-Pasifik'e etkileri de görüşülecek.

İki ülke Savunma Bakanları en son Haziran 2019'da benzer uluslararası etkinlikte bir araya gelerek ikili ve bölgesel gelişmeleri ele almıştı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Singapur, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya ve Çin Savunma Bakanları, 3 yıl sonra Singapur'da buluşacak - Son Dakika

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