Japonya ve Çin savunma bakanlarından kritik görüşme - Son Dakika

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ve Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, Çin'de bir araya geldi.



Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, bugün başlayan 2 günlük Çin ziyareti çerçevesinde mevkidaşı Wei Fenghe ile bir görüşme gerçekleştirdi. 10 yıllık aranın ardından Çin'i ziyaret eden ilk Japon savunma bakanı olan Kono'nun görüşmede Çin'in denizlerde artan askeri faaliyetleri hakkındaki güçlü endişelerini dile getirdiği belirtildi. İki ülke arasında karşılıklı güvenin sağlanmasını umduğunu kaydeden Kono'nun, Japonya-Çin arasındaki sorunların başında gelen Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde egemenlik hakları da dair bir dizi konuda endişelerini de Çinli mevkidaşı ile paylaştığı kaydedildi. Japonya'nın askeri bir etkinlik çerçevesinde Çin'e bu yıl bir Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) gemisi göndermesine atıfta bulunan Kono'nun, karşılıklı güveni derinleştirmenin önemine vurgu yaptığı öğrenildi. Kono, bu eylemlerin bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi.



Diyalog vurgusu



Wei ise savunma alanında yapılan işbirliklerinin ve ilişkilerin iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Yapıcı ilişkiler kurmak için diyaloğun önemli olduğunu kaydeden Wei'nin, karşılıklı güveni derinleştirme umudunu da dile getirdiği ifade edildi.



Başbakan Abe de Çin'e gidecek



Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin bu ayın sonunda Çin ve Güney Kore liderlerinin katılımıyla yapılacak üçlü zirve için ülkeye gerçekleştireceği ziyaretin hemen öncesinde yaptığı 2 günlük ziyaret kapsamında Kono'nun, yarın da Çin'de askeri bir birliği ziyaret etmesi bekleniyor. - TOKYO