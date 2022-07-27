Japonya, Endonezya ile deniz güvenliği alanında ilişkilerini geliştirecek - Son Dakika
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Japonya, Endonezya ile deniz güvenliği alanında ilişkilerini geliştirecek

27.07.2022 11:45
Japonya, Endonezya ile deniz güvenliği alanında ilişkilerini geliştirecek

Japonya ve Endonezya deniz güvenliği alanında ilişkileri geliştirme konusunda anlaştı.

Japonya ve Endonezya deniz güvenliği alanında ilişkileri geliştirme konusunda anlaştı.

Japonya'nın başkent Tokyo'da bir araya gelen Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Kişida, Japonya'nın Hint Pasifik bölgesinde barışı ve güvenliği sağlamak, Endonezya'nın deniz güvenliği alanındaki kapasitesini güçlendirmek için destek sağlayacağını belirterek, ülkesinin Endonezya'ya altyapı projeleri ve afet önleme çalışmaları için 318 milyon dolar borç vereceğini kaydetti.

Widodo ise Japonya'nın yeni yatırımlarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, temiz enerji, altyapı, ilaç, tarım ve doğal kaynakları içeren yeni teknolojiye destek olunmasını istedi.

Joko Widodo, "Özellikle, Japonya'yı, hidrojen ve amonyak teknolojisi gibi yenilikçi teknolojilerin arkasında durarak Endonezya'nın net sıfır emisyon hedefinin hızlandırılmasını desteklemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

İkili, deniz güvenliği, iklim değişikliği, enerji ve yatırım konusundaki iş birliklerini güçlendirme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Dün, resmi ziyaret için Çin'e giden Widodo, Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüştü.

Widodo ve Şi, iki büyük gelişmekte olan ülke arasındaki iş birliği ve stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

Şi, Widodo'nun şubattaki Pekin Kış Olimpiyatları'ndan bu yana Çin'i ziyaret eden ilk devlet başkanı olduğuna dikkat çekerek, bunun iki ülke arasındaki güçlü bağın ve gelişen ikili ilişkilerin göstergesi olduğunu vurgulamıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Joko Widodo, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, Endonezya ile deniz güvenliği alanında ilişkilerini geliştirecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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