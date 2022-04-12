Japonya ve Filipinler, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde "tansiyonun yükselmesine" karşı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya ve Filipinler, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde "tansiyonun yükselmesine" karşı

12.04.2022 08:07
Japonya ve Filipinler, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde "tansiyonun yükselmesine" karşı

Japonya ile Filipinler Dışişleri ve Savunma bakanları, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde "tansiyonu yükseltecek" faaliyetlere karşı çıkılmasında anlaştı.

Japonya ile Filipinler Dışişleri ve Savunma bakanları, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde "tansiyonu yükseltecek" faaliyetlere karşı çıkılmasında anlaştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2+2'li zirvede bir araya gelen iki ülke Dışişleri ve Savunma bakanları, ikili ve bölgesel gelişme ve iş birliği fırsatlarını ele aldı.

Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiriye göre, iki ülkenin savunma iş birliğinin geliştirilmesinde anlaşan bakanlar, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde "tansiyonu yükseltecek" faaliyetlere karşı çıkılması konusunda mutabakata vardı.

Uluslararası hukuk temeline dayalı ekonomik düzenin önemini vurgulayan bakanlar, "siyasi sonuçlara erişebilmek amacıyla uygulanan ekonomik tehditlere" karşı olduklarının altını çizdi.

Bakanlar, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu çerçevesinde "Güney Çin Denizi'nde hukuk dışı denizcilik iddiaları, askerileşme, baskı unsurları ve güç kullanımı tehditlerine" itiraz ettiklerini bildirdi.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya ve Filipinler, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde 'tansiyonun yükselmesine' karşı - Son Dakika


Son Dakika
07:55 Britney Spears üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu
07:53 İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı: Fatih surlarının yakınında yarı çıplak haldeydi
07:48 12 Nisan Salı günü hava nasıl olacak? Soğuklar sürecek mi: İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerimizdeki hava durumu
07:43 İki fotoğraf, aynı kent: Balkan soğukları halkı eve kapatınca Tekirdağ sessizliğe büründü
00:53 Iğdır'ın Halfeli ilçesinde 2 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:38 Ünlü yorumcudan Ali Koç'a Vitor Pereira çağrısı
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu
00:13 Motorine 1 lira 4 kuruş indirim geldi!
00:08 Bakan Bozdağ süresiz nafaka sorusuna yanıt verdi: Önceliklerimiz arasında yok
00:02 Galatasaray, Fenerbahçe'nin göndermesine cevap verdi! Beğeni üstüne beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 08:12:16. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya ve Filipinler, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde "tansiyonun yükselmesine" karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement