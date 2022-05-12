Japonya ve Finlandiya, "Hint-Pasifik" iş birliğini derinleştirecek - Son Dakika

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun oluşturulması için Finlandiya ile iş birliğini derinleştireceklerini belirtti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Tokyo'da Japonya Başbakanı Kişida ile bir araya geldi.

Görüşmede Japon ve Fin Başbakan, "dünyanın nükleer silahlardan arındırılması" konusunda iş birliği yapılmasına yönelik fikir birliğine vardı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında, Kişida, "Avrupa ve Hint-Pasifik bölgesinin güvenliğini ayrılmaz olarak görüyoruz. ifadelerini kullanırken "statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine" karşı çıktıklarını söyledi.

Japon Başbakan, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına işaret ederek, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu oluşturulması için Finlandiya ile iş birliğini derinleştireceklerini belirtti.

Marin, Rusya'nın uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini belirterek, "Sivillere acımasızlıkları sürüyor. Hiçbir ülke bunu kabul edemez, BM Güvenlik Konseyi üyesi de olsa." dedi.

Veto yetkisinin "istismar edildiği" eleştirilerini dikkate alan Marin, Güvenlik Konseyine yönelik "genel hayal kırıklığı" oluştuğunu kaydederek "daha şeffaf, etkili olması için konseyin reforma ihtiyacı olduğunu" ifade etti.

Görüşmede Marin'in, ülkesinin NATO'ya katılımına yönelik planlarını Japon mevkidaşına aktardığı da bildirildi. Finlandiya'nın, Rusya ile yaklaşık 1300 kilometre sınırı bulunuyor.