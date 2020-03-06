Japonya ve Güney Kore arasındaki korona virüsü krizi büyüyor - Son Dakika
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Japonya ve Güney Kore arasındaki korona virüsü krizi büyüyor

7 saat önce

Japonya'nın korona virüsü tehdidi karşısında Güney Kore'den gelen turistleri tedbir amacıyla karantinaya alacağını açıklamasının ardından, Güney Kore hükümeti de Japon vatandaşlarına tanınan vizesiz giriş hakkının askıya alınacağını duyurdu.

Japonya ve Güney Kore arasındaki korona virüsü krizi büyüyor, System.String[]

Japonya'nın korona virüsü tehdidi karşısında Güney Kore'den gelen turistleri tedbir amacıyla karantinaya alacağını açıklamasının ardından, Güney Kore hükümeti de Japon vatandaşlarına tanınan vizesiz giriş hakkının askıya alınacağını duyurdu.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü tehdidi nedeniyle sınır kontrollerini artıran Japonya, seyahat kısıtlamaları nedeniyle Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Japonya'nın korona virüsünün yayılmasını engellemek için Çin ve Güney Kore'den gelen herkesi tedbir amaçlı karantina altına alacağını açıklamasının ardından, Güney Kore hükümeti söz konusu uygulamaya yanıt niteliğinde bir karar aldı.


Japonya'nın kendilerine haber vermeden tek taraflı bir karar almasından üzüntü duyduklarını dile getiren Güney Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Cho Sei-yong, Japon vatandaşları için geçerli olan vizesiz giriş programının askıya alınacağını açıkladı. Cho, ayrıca Güney Kore vatandaşlarını Japonya'ya mecburi olmayan ziyaretlerden kaçınmaya çağıracaklarını belirtti.


Kısıtlamanın ardından karantina kararı


Daha önce korona virüsü salgını nedeniyle Çin'in Wuhan ve Zhejiang eyaleti ile Güney Kore'nin Cheongdo ilçesi ve Daegu şehirlerinde geriye dönük 14 gün içinde bulunan kişilerin ülkeye alınmayacağını açıklayan Japonya, son olarak Çin ve Güney Kore'den ülkeye giriş yapan herkese 2 hafta süreyle karantina uygulanacağını açıklamıştı. Karar, Güney Kore'nin tepkisine neden olmuştu. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
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