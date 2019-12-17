Japonya ve Güney Kore'den diyaloğa devam kararı - Son Dakika
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Japonya ve Güney Kore'den diyaloğa devam kararı

6 saat önce

Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshi Kajiyama, Japonya ve Güney Kore'nin ticaret politikaları konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için diyaloğu sürdüreceğini açıkladı.

Japonya ve Güney Kore'den diyaloğa devam kararı, System.String[]

Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshi Kajiyama, Japonya ve Güney Kore'nin ticaret politikaları konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için diyaloğu sürdüreceğini açıkladı.


Japonya ve Güney Kore arasında krize dönen ikili ticaret politikaları, dün iki ülkeden bürokratların katılımıyla Tokyo'da gerçekleştirilen müzakerelerde ele alındı. Kajiyama yaklaşık 10 saat süren müzakerelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya ve Güney Kore'nin ikili ticaret anlaşmazlıklarını çözmek adına müzakerelere devam kararı alındığını belirterek müzakerelerde iki ülkenin birbirlerinin konumunu daha iyi anladığını vurguladı. Tokyo'da gerçekleşen görüşmeleri "ilerleme" olarak niteleyen Kajiyama, bir sonraki müzakere turunun Güney Kore'de gerçekleşeceğini söyledi.


Krizde yumuşama sinyalleri


Japonya, Temmuz başında Güney Kore'ye satılan yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararı alarak, 2 Ağustos'ta ülkeyi imtiyazlı ticaret ortağı ülkeler listesinden çıkardığını açıklamıştı. Güney Kore ise Japonya'yı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayarak, konuyu Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) gündemine taşımıştı. Güney Kore daha önce, Japonya'yı iki ülke arasındaki tarihi ihtilafları başka alanlara taşımakla suçlayarak, ekonomik yaptırımların politik olduğu imasında bulunmuştu. Japonya'nın ekonomik alandaki politikasına, askeri alanda misilleme yapan Güney Kore, iki ülke arasında imzalanan GSOMIA'dan (Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması) çekilme kararı aldığını açıklamış, karar son anda askıya alınmıştı. Güney Kore son olarak, iki ülke diyaloğa devam ettiği sürece DTÖ bünyesindeki Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması'na başvuru sürecinin de durdurulacağını duyurmuştu. - TOKYO

Güney Kore, Japonya, Tokyo, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
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